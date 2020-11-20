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Максим Свобода выпустил мини-альбом «Убил-попилил»

Источник:
Sibnet.ru
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Музыкант Максим Свобода выпустил мини-альбом «Убил-попилил», куда вошли четыре песни.

В альбом вошли треки «Убил-попилил», «Игра в ладошки», «Хулиганы» и «Копай». По словам самого музыканта, ко всем песням будут отсняты клипы, работа над которыми уже идет.

Это второй по счету альбом Свободы после альбома «Краски», выпущенного в 2019 году, после участия музыканта в проекте «Песни».

Максим Свобода получил широкую популярность после участия в шоу «Песни» на ТНТ, где дошел до финала в команде продюсера Максима Фадеева. Свобода стал один из немногих участников проекта, кто не стал заключать контракт с лейблом Malfa. Артист пожелал остаться независимым в своем творчестве.


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Топ комментариев

Uynachalnica

Ужас какой! Забанить гугла вместе с ютюбой! А Соловьеву выделить деньги на создание собственного хостинга!

лачинов

Видимо действующее законодательство РФ предусматривает режим наибольшего благоприятствования для отдельных...

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)