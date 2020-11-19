«Тихий час» введут на новосибирских дачах

Депутаты Заксобрания Новосибирской области на заседании комитета одобрили проект закона о введении «тихого часа» на дачах, когда шуметь нельзя будет с 13.00 до 14.00, сообщается на сайте областного совета депутатов.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, устанавливается запрет «на совершение действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан с 13 часов до 14 часов по местному времени на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».

По словам зампредседателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгения Смышляева, изменения по вводу «тихого часа» на дачах вводятся для исполнения решения Новосибирского областного суда. В первом чтении законопроект вынесут на очередную сессию.

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«Будет установлен сокращенный срок поправок, и будет рассматриваться вопрос о возможности изменений, увеличения "тихого часа" до двух часов», — сказал зампредседателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев.

Тем же законом предусмотрено, что нельзя шуметь по ночам — с 22.00 до 09.00 по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 03.00 1 января по местному времени.

К запрещенным действиям относятся: использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе, установленных в транспортных средствах; крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах; применение пиротехнических средств; строительно-монтажные, ремонтные и разгрузочно-погрузочные работы, сопровождаемые шумом и вибрациями.

За нарушение тишины новосибирцам грозит наложение административного штрафа на граждан в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц — 5 тысяч рублей, на юридических лиц — 10 тысяч рублей. За повторное нарушение порядок штрафов уже значительно выше: 5 тысяч, 10 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно.