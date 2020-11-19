НАВЕРХ

«Тихий час» введут на новосибирских дачах

Источник:
Sibnet.ru
222 0
Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Заксобрания Новосибирской области на заседании комитета одобрили проект закона о введении «тихого часа» на дачах, когда шуметь нельзя будет с 13.00 до 14.00, сообщается на сайте областного совета депутатов.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, устанавливается запрет «на совершение действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан с 13 часов до 14 часов по местному времени на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».

По словам зампредседателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгения Смышляева, изменения по вводу «тихого часа» на дачах вводятся для исполнения решения Новосибирского областного суда. В первом чтении законопроект вынесут на очередную сессию.

#Дача
Как выбрать участок и дачный дом

«Будет установлен сокращенный срок поправок, и будет рассматриваться вопрос о возможности изменений, увеличения "тихого часа" до двух часов», — сказал зампредседателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев.

Тем же законом предусмотрено, что нельзя шуметь по ночам — с 22.00 до 09.00 по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением периода с 22 часов 31 декабря до 03.00 1 января по местному времени.

К запрещенным действиям относятся: использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе, установленных в транспортных средствах; крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах; применение пиротехнических средств; строительно-монтажные, ремонтные и разгрузочно-погрузочные работы, сопровождаемые шумом и вибрациями.

За нарушение тишины новосибирцам грозит наложение административного штрафа на граждан в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц — 5 тысяч рублей, на юридических лиц — 10 тысяч рублей. За повторное нарушение порядок штрафов уже значительно выше: 5 тысяч, 10 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно.

Еще по теме
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
Как выбрать участок и дачный дом
Что теряют люди без видеонаблюдения?
смотреть все
Новосибирск #Дача
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху
•
Россия проведет в Арктику высокоскоростной интернет
•
Космонавты провели семь часов в открытом космосе и не нашли дыру
•
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кляйн прокомментировал свое обвинение
Сибирь 19.11.2020 12:15
Первые чечетки прилетели в «Шушенский бор»
Сибирь 19.11.2020 11:57
Путину доложили о критической ситуации с COVID в Сибири
Сибирь 19.11.2020 11:14
Бесплатные лекарства для больных COVID появились в аптеках Приангарья
Сибирь 19.11.2020 10:59
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
3635
Глава Тувы подарил квартиру победительнице шоу «Ты супер!» на НТВ
3549
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3542
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
3481
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР обвинил Запад в попытках срыва соглашения по Карабаху
•
Россия проведет в Арктику высокоскоростной интернет
•
Космонавты провели семь часов в открытом космосе и не нашли дыру
•
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Мда... поездка в общественном транспорте тоже попадает под формулировку Цитата или передвижение граждан...

cre

Большие магазины во время распродаж.

ifhbrjd

Россия верит в непобедимость США - ты рад?

ivanbak

Зато газ прут по трубам немерено. Слабо каждый частный дом подключить к газу?

Nik3316

ты тоже созванивался с ними... крут