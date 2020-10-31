Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал

Красноярская певица Надежда Самкова выступила на слепых прослушиваниях шоу «Голос», никто из наставников не устоял перед вокалом исполнительницы, развернув к ней свои кресла.

Самкова исполнила иностранную песню «В моих мечтах» композитора Эннио Морриконе. Первым к сибирячке повернулся Сергей Шнуров, а затем кресла развернули и другие наставники.

«Мы здесь давно сидим, много кого слышали и как-то ухо уже замылилось. Я понял, что прекрасный голос, прекрасное исполнение. Почему никто не поворачивается? Я решил быть первым», — сказал Сергей Шнуров.

Все члены жюри начали активно агитировать Надежду Самкова идти в их команду. Гагарина восхитилась роскошным голосом, Баста назвал бриллиантом, а Сюткин предложил ее, как бриллиант, огранить.

«Мне очень приятно петь для вас, но, когда я выходила, я не думала, что у меня будет выбор. Я думала, ну вот если так случится, я выберу того, кто повернулся ко мне первый. Сергей, вам повезло», — приняла решение певица, выбрав в наставники Сергея Шнурова.

Когда Надежда Самкова покинула сцену, члены жюри продолжили обсуждать блестящее выступление певицы. «Я с ней "победю"», — завершил Шнуров.