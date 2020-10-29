Ведущий Первого канала отшутился про блат в шоу «Голос»

Ведущий Иван Ургант в вечернем шоу высказался по поводу скандала, связанного с проектом «Голос» — «Коммунисты России» потребовали закрыть шоу из-за участия в нем блатных участников.

«Мы хотим вступиться за наших коллег и в защиту всего телевизионного сообщества сказать: один единственный случай, когда кого-то взяли на Первый канал по родственным связям — это Александр Масляков-старший. Его взяли из-за сына», — пошутил Иван Ургант.

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Шоу «Голос» на Первом канале оказалось в центре скандала после того, как в нем выступила дочь ведущего программы «Доброе утро» Романа Будникова — Александра. К девушке повернулись все члены жюри. Зрители сочли, что именно родство с ведущим Первого канала помогло участнице выйти в следующий раунд.

«Это что же теперь, отцу моему нельзя поучаствовать в "Русском нинзя"? А где ему еще продемонстрировать свое умение бесшумно подкрадываться?», — продолжил шутить Иван Ургант.