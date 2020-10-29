НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Ведущий Первого канала отшутился про блат в шоу «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
338 1
Фото: © кадр из видео

Ведущий Иван Ургант в вечернем шоу высказался по поводу скандала, связанного с проектом «Голос» — «Коммунисты России» потребовали закрыть шоу из-за участия в нем блатных участников.

«Мы хотим вступиться за наших коллег и в защиту всего телевизионного сообщества сказать: один единственный случай, когда кого-то взяли на Первый канал по родственным связям — это Александр Масляков-старший. Его взяли из-за сына», — пошутил Иван Ургант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУчастница «Голоса» Будникова ответила на обвинения в блате

Шоу «Голос» на Первом канале оказалось в центре скандала после того, как в нем выступила дочь ведущего программы «Доброе утро» Романа Будникова — Александра. К девушке повернулись все члены жюри. Зрители сочли, что именно родство с ведущим Первого канала помогло участнице выйти в следующий раунд.

«Это что же теперь, отцу моему нельзя поучаствовать в "Русском нинзя"? А где ему еще продемонстрировать свое умение бесшумно подкрадываться?», — продолжил шутить Иван Ургант.


Еще по теме
Участница «Голоса» Будникова ответила на обвинения в блате
Компартия призвала Эрнста закрыть «Голос» из-за блатных участников
Петросяна госпитализировали с подозрением на СOVID-19
Ургант нашел способ для Ольги Бузовой стать популярнее Хабиба
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Росстат сообщил о растущих ценах на продукты
•
Врач описал два варианта течения COVID-19
•
Порядка 40 млн упаковок лекарств «зависли» на границе России
•
Microsoft заставит пользователей перейти с Internet Explorer на Edge
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Испанская улица появилась на стене в центре Новосибирска. ФОТО
Сибирь 29.10.2020 17:15
Экзотический УАЗ из стеклопластика выставили на продажу
Сибирь 29.10.2020 16:45
Приставы помогли красноярцу стать миллионером
Сибирь 29.10.2020 15:56
Почти тысячу коек переоборудуют в Омской области после ЧП со «скорой»
Сибирь 29.10.2020 15:41
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
6752
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
6261
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
4932
Российский блогер сжег собственный Mercedes
4171
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Росстат сообщил о растущих ценах на продукты
•
Врач описал два варианта течения COVID-19
•
Порядка 40 млн упаковок лекарств «зависли» на границе России
•
Microsoft заставит пользователей перейти с Internet Explorer на Edge
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Пока власть не ткнут носом она проблему "не видит". А когда ткнут сразу начинает сердиться на источник...

Nik3316

походу накажут персонал скорых...

corrector

Столько лет оптимизировать медицину руками эффективных менеджеров, удивительно что еще не все тяжелые...

лачинов

Это почему это только в середине ноября? Ну участники испытаний понятно, а сами то "испытатели" ведь...

лачинов

Если чем и удивлен, то только решительностью бригад скорой помощи. Неспособность так удачно отреформированного...