Участница «Голоса» Будникова ответила на обвинения в блате

Участница девятого сезона шоу «Голос» Александра Будникова опубликовала
в stories Instagram
положительные отзывы о своем творчестве. После эфира проекта дочь ведущего
Первого канала обвинили в блате и бездарности.
Александра Будникова — дочь ведущего программы «Доброе утро»
на Первом канале Романа Будникова. Она спела на слепых прослушиваниях «Голоса»
и вызвала фурор. К 18-летней девушке повернулись все члены жюри и устроили
битву, чтобы заполучить ее в свою команду. После эфира в адрес певицы посыпалась
критика. Ее обвинили в блате, назвали бездарной и безголосой.
Поклонники Будниковой, которая занимается музыкой не первый
год, заступились за певицу. Девушка сделала в stories Instagram репосты своих
подписчиков, которые восхищаются ее творчеством.
Ранее представители партии «Коммунисты России» обратились к гендиректору
Первого канала Константину Эрнсту с просьбой закрыть проект «Голос», поскольку
он себя дискредитировал.