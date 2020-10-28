Участница «Голоса» Будникова ответила на обвинения в блате

Участница девятого сезона шоу «Голос» Александра Будникова опубликовала в stories Instagram положительные отзывы о своем творчестве. После эфира проекта дочь ведущего Первого канала обвинили в блате и бездарности.

Александра Будникова — дочь ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Романа Будникова. Она спела на слепых прослушиваниях «Голоса» и вызвала фурор. К 18-летней девушке повернулись все члены жюри и устроили битву, чтобы заполучить ее в свою команду. После эфира в адрес певицы посыпалась критика. Ее обвинили в блате, назвали бездарной и безголосой.

Поклонники Будниковой, которая занимается музыкой не первый год, заступились за певицу. Девушка сделала в stories Instagram репосты своих подписчиков, которые восхищаются ее творчеством.

Ранее представители партии «Коммунисты России» обратились к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой закрыть проект «Голос», поскольку он себя дискредитировал.