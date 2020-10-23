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СК представил основную версию загрязнения на Камчатке

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет РФ рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — сказала она.

По словам Петренко, установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. «Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года», — отметила Петренко.

В ходе расследования проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, которые выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами. «После проведения всех экспертиз по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение», — отметила Петренко.

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В начале октября на пляжи Камчатки выбросило огромное количество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, моллюсков и других морских животных, включая морских котиков. Расследованием обстоятельств экологического бедствия занялся СК РФ.

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