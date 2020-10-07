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Техническое масло обнаружили в водах Камчатки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Первые исследования образцов из Авачинского залива Камчатского края показали, что в морской воде есть загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», — говорится в сообщении.

Установлено, что загрязнение морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, произошло с 1 сентября по 3 октября на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах «Бабья», «Большая Лагерная» и «Малая Лагерная». Вода в океане изменила цвет, появились мертвых донных иглокожих и морских животных. Два серфера получили химические ожоги роговицы глаз.

Следователи проверяют все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды). Максимальное наказание за такие преступления предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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