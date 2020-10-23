НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Установлена причина «выброса смерти» на Камчатке

Источник:
Sibnet.ru
284 1
Фото: eutrophicationhypoxia / Attribution License

Причиной ЧП на Камчатке с массовой гибелью живых организмов в океане стало цветение водорослей, выделявших токсины, сообщил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

Заявление прозвучало во время круглого стола, посвященного итогам расследования, трансляция мероприятия велась на YouTube. Адрианов отметил, что виновником отравления стали водоросли рода Karenia, известные своим токсичным цветением.

Karenia — водоросли, обитающие преимущественно в морях. Их бурное цветение способно наносить серьезный экологический ущерб. Кроме этого, водоросли могут вызывать дыхательную недостаточность и нейротоксическое отравление у людей.

По словам ученого, от экологической катастрофы пострадали только рыбы и гидробионты, млекопитающие выжили. При этом на видео очевидцев с места ЧП были засняты погибшие морские котики.

Андрианов описал механизм «выброса смерти» — сначала огромное количество органики оседает на дно, после чего весь кислород расходуется на окисления гигантской гниющей массы, а гидробионты полностью гибнут из-за обеднения воды кислородом и выбрасываются на берег.

Исследователи обнаружили на Камчатке крупные пятна токсичного планктона еще весной, тогда они дрейфовали на севере, в районе Чукотки. Позднее пятно спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки.

Росприроднадзор по итогам анализа 5 тысяч проб, взятых в районе загрязнения акватории на Камчатке, не выявил следов, указывающих на техногенные причины ЧП. Все найденные превышения по некоторым показателям не могли привести к массовой гибели морских обитателей.

Жители Камчатки в начале октября обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории.

Тема: Экологическая катастрофа на Камчатке
СК представил основную версию загрязнения на Камчатке
Водоросли посчитали причиной бедствия на Камчатке
Техническое масло обнаружили в водах Камчатки
Специалисты зафиксировали гибель донных организмов на Камчатке
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал губернаторов «действовать аккуратно»
•
Определен срок выпуска цифрового рубля
•
Кремль расстроили соревнования по нелюбви к России в США
•
Установлена причина «выброса смерти» на Камчатке
Подробности
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
Как это работает
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Москвичи помогут Горному Алтаю в борьбе с эпидемией
Сибирь 23.10.2020 22:41
Сибирский медведь выбрал нового президента США. ФОТО
Сибирь 23.10.2020 18:39
Оборудование госпиталя в ТЦ Барнаула начнется на следующей неделе
Сибирь 23.10.2020 18:22
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
Сибирь 23.10.2020 18:14
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
10328
Российский интернет резко подорожает
3911
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
3546
МВД выбрало месяцы для запрета зимней и летней резины
2913
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал губернаторов «действовать аккуратно»
•
Определен срок выпуска цифрового рубля
•
Кремль расстроили соревнования по нелюбви к России в США
•
Установлена причина «выброса смерти» на Камчатке
Подробности
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин перечислил лучшие качества россиян
41
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
39
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
36
Российский интернет резко подорожает
30
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
26