Установлена причина «выброса смерти» на Камчатке

Причиной ЧП на Камчатке с массовой гибелью живых организмов в океане стало цветение водорослей, выделявших токсины, сообщил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

Заявление прозвучало во время круглого стола, посвященного итогам расследования, трансляция мероприятия велась на YouTube. Адрианов отметил, что виновником отравления стали водоросли рода Karenia, известные своим токсичным цветением.

Karenia — водоросли, обитающие преимущественно в морях. Их бурное цветение способно наносить серьезный экологический ущерб. Кроме этого, водоросли могут вызывать дыхательную недостаточность и нейротоксическое отравление у людей.

По словам ученого, от экологической катастрофы пострадали только рыбы и гидробионты, млекопитающие выжили. При этом на видео очевидцев с места ЧП были засняты погибшие морские котики.

Андрианов описал механизм «выброса смерти» — сначала огромное количество органики оседает на дно, после чего весь кислород расходуется на окисления гигантской гниющей массы, а гидробионты полностью гибнут из-за обеднения воды кислородом и выбрасываются на берег.

Исследователи обнаружили на Камчатке крупные пятна токсичного планктона еще весной, тогда они дрейфовали на севере, в районе Чукотки. Позднее пятно спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки.

Росприроднадзор по итогам анализа 5 тысяч проб, взятых в районе загрязнения акватории на Камчатке, не выявил следов, указывающих на техногенные причины ЧП. Все найденные превышения по некоторым показателям не могли привести к массовой гибели морских обитателей.

Жители Камчатки в начале октября обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории.