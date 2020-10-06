Специалисты зафиксировали гибель донных организмов на Камчатке

Донные организмы в акватории Авачинского залива погибли, выяснили сотрудники Кроноцкого заповедника совместно со специалистами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

«При погружении на глубину 5-15 метров практически на протяжении всего пути были обнаружены мертвые морские ежи, морские звезды, балянусы, рыбы, морские черви, панцирные и голожаберные моллюски», — говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

По оценке специалистов, погибло около 90% всех донных организмов. При этом вода потемнела из-за взвеси разложившихся гидробионтов, на поверхности также присутствует множество плавающей органики.

Ученые считают, что отравляющее тяжелое вещество распространяется на юг. Как только оно оседает, все обитатели дна погибают. При этом морские млекопитающие и птицы в результате катастрофы не пострадали, их численность и распределение соответствует сезону.

Во время экспедиции исследователи осмотрели побережье, отобрали пробы воды и грунта в океане и впадающих в него реках. Также они отобрали умерших животных для проведения анализа. Все материалы переданы в лаборатории.