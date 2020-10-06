НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Специалисты зафиксировали гибель донных организмов на Камчатке

Источник:
Sibnet.ru
175 0
Фото: © U.S. Department of Defense

Донные организмы в акватории Авачинского залива погибли, выяснили сотрудники Кроноцкого заповедника совместно со специалистами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

«При погружении на глубину 5-15 метров практически на протяжении всего пути были обнаружены мертвые морские ежи, морские звезды, балянусы, рыбы, морские черви, панцирные и голожаберные моллюски», — говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

По оценке специалистов, погибло около 90% всех донных организмов. При этом вода потемнела из-за взвеси разложившихся гидробионтов, на поверхности также присутствует множество плавающей органики.

Ученые считают, что отравляющее тяжелое вещество распространяется на юг. Как только оно оседает, все обитатели дна погибают. При этом морские млекопитающие и птицы в результате катастрофы не пострадали, их численность и распределение соответствует сезону.

Во время экспедиции исследователи осмотрели побережье, отобрали пробы воды и грунта в океане и впадающих в него реках. Также они отобрали умерших животных для проведения анализа. Все материалы переданы в лаборатории.

Тема: Экологическая катастрофа на Камчатке
Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
Мертвые животные на Камчатке попали на берег из-за шторма
Ситуация на Камчатке улучшилась
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин задумался о введении льгот за выполнение норм ГТО
•
Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей
•
Продлена программа детских выплат малообеспеченным семьям
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Два Алтая засыпало первым снегом
Сибирь 06.10.2020 21:18
Начался суд над владельцем «Зимней вишни»
Сибирь 06.10.2020 17:54
Добровольцы из Новосибирска испытают еще одну вакцину от коронавируса
Сибирь 06.10.2020 17:43
Мэра в Приангарье арестовали по делу о денежных махинациях
Сибирь 06.10.2020 17:41
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
30280
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6624
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
4990
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
3918
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин задумался о введении льгот за выполнение норм ГТО
•
Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей
•
Продлена программа детских выплат малообеспеченным семьям
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

После этого как всегда: денег нет, но вы держитесь!

Uynachalnica

И это правильно, а еще на Донбассе, Сирии, Ливии, Венесуэле и в Чечне.

Chempion234

А когда регионам экономическую помощь ждать? хз...

Удавиков

Барыги никогда себя не обделят.

father_1909

Глупый наверное вопрос: "Какой экономики?"