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НАВЕРХ
Экологическая катастрофа на Камчатке
Фото и видео с пляжей на Камчатке, усеянных мертвыми морскими животными, появились в Сети. Специалисты обнаружили в воде нефтепродукты и фенол. Масштабы происшествия и его причины выясняются.
Мертвые животные на Камчатке попали на берег из-за шторма
04.10.2020 19:16 НСК
0
590
Камчатгидромет считает, что загрязнение прибрежной акватории Тихого океана действительно произошло, а погибших морских обитателей выбросило на берег из-за шторма.
Ситуация на Камчатке улучшилась
04.10.2020 16:32 НСК
6
575
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обследовал Авачинскую бухту и заявил, что ситуация улучшилась.
СК взялся за экологическую катастрофу на пляжах Камчатки
04.10.2020 10:49 НСК
2
733
Следственный комитет проверяет информацию о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана.
Назван предполагаемый виновник «выброса смерти» на Камчатке
03.10.2020 18:29 НСК
5
1876
Экологическая катастрофа на Камчатке предварительно вызвана течью нефтепродуктов из коммерческого танкера.
Пляжи Камчатки накрыл «выброс смерти»
03.10.2020 16:59 НСК
8
1631
Множество мертвых животных выбросило на пляжи Камчатки, местные жители публикуют в соцсетях видео с погибшей рыбой, крабами, осьминогами и другими обитателями океана.
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