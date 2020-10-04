НАВЕРХ
Экологическая катастрофа на Камчатке
Фото и видео с пляжей на Камчатке, усеянных мертвыми морскими животными, появились в Сети. Специалисты обнаружили в воде нефтепродукты и фенол. Масштабы происшествия и его причины выясняются.
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•
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Sibnet.Ru
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