Экологическая катастрофа на Камчатке

Фото и видео с пляжей на Камчатке, усеянных мертвыми морскими животными, появились в Сети. Специалисты обнаружили в воде нефтепродукты и фенол. Масштабы происшествия и его причины выясняются.