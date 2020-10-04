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СК взялся за экологическую катастрофу на пляжах Камчатки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Следователи начали проверку по факту массовой гибели морских животных на Камчатке, результаты потребовал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

Об экологической катастрофе на Халактырском пляже на Камчатке стало известно в субботу. Соцсети заполнили фото выброшенных на берег мертвых морских животных. Местные серферы сообщили об изменении цвета воды и жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза. Специалисты гидрометслужбы выявили там превышение допустимых норм в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.

СУ СК РФ по Камчатскому краю по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива проводится процессуальная проверка.

«По предварительным данным, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника, в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей Тихого Океана, а также морская вода изменила цвет», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отобрали пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка. По результатам экспертных исследований и проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Председатель СКР потребовал доложить о ходе проведения проверки.

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Топ комментариев

cre

Цитатаэто связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективовОткуда они все вернулись?

1voland1

Это как надо ненавидеть мужской пол что бы сделать такое. Там видимо с головой проблемы у этой девочки...

лачинов

То же мне борец за справедливость. Дешевый самопиар, и ничего больше.

pepelmetal

Пусть на навальнага в суд подают, и выжимают его по полной программе!

Uynachalnica

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