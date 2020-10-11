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Водоросли посчитали причиной бедствия на Камчатке

Источник:
ТАСС
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Токсичные водоросли рассматриваются как одна из основных версий причины произошедшего в Авачинском заливе на Камчатке, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы. Красный прилив — это не значит, что вода красная, это общее название явления, когда выделяются сильные токсины», — цитирует ТАСС Озерова.

По его словам, красные приливы могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях — на человека. «Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог», — пояснил ученый.

Он исключил версию загрязнения акватории из-за сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся на расстоянии 300-400 километров от акватории, поэтому они не могли спровоцировать гибель морских обитателей, считает Озеров.

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