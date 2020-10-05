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Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Кремль не проводит параллели между экологическим инцидентом на камчатских пляжах и ЧП с розливом топлива в Норильске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что все региональные и федеральные министерства и ведомства занимаются этой темой. В частности, ситуацию контролирует министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее назвал три возможные причины загрязнения пляжа: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. Экологи назвали произошедшее «выбросом смерти».

В минувшие выходные стало известно, что на пляжи Камчатки выбросило огромное количество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, моллюсков и других морских животных, включая морских котиков. Более того, на ухудшение самочувствия пожаловались серферы.

Специалисты обнаружили фенол и нефтепродукты на четырех участках Авачинского залива. Проверку загрязнения в акватории Тихого океана, вызвавшую экологическую катастрофу, взяла на контроль Генпрокуратура России.

Тема: Экологическая катастрофа на Камчатке
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Павел Мошков

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Uynachalnica

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Uynachalnica

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andr58

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VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...