Кремль прокомментировал «выброс смерти» на Камчатке

Кремль не проводит параллели между экологическим инцидентом на камчатских пляжах и ЧП с розливом топлива в Норильске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что все региональные и федеральные министерства и ведомства занимаются этой темой. В частности, ситуацию контролирует министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее назвал три возможные причины загрязнения пляжа: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. Экологи назвали произошедшее «выбросом смерти».

В минувшие выходные стало известно, что на пляжи Камчатки выбросило огромное количество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, моллюсков и других морских животных, включая морских котиков. Более того, на ухудшение самочувствия пожаловались серферы.

Специалисты обнаружили фенол и нефтепродукты на четырех участках Авачинского залива. Проверку загрязнения в акватории Тихого океана, вызвавшую экологическую катастрофу, взяла на контроль Генпрокуратура России.