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Ситуация на Камчатке улучшилась

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/snowave_kamchatka

Экологическая обстановка в Авачинской бухте, где погибло множество морских животных, а серферы отравились, улучшилась, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

Серферы в социальных сетях привлекли внимание к Халактырскому пляжу в Камчатском крае: они рассказали об изменении цвета воды, симптомах отравления, а также выложили фотографии умерших морских обитателей. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов и фенолов.

«Сегодня обстановка на Авачинской бухте благоприятная, люди отдыхают на берегу моря, и в целом ситуация нормализуется, благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению. … Сейчас констатируем что ситуация значительно улучшилась за последние дни», — заявил Солодов после обследования Халактырского пляжа и акватории Авачинской бухты в воскресенье.

По его словам, цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен, загрязнений нет. Облет квадрокоптером подтвердил эти выводы.

«Действительно присутствуют в ряде бухт выброшенные скопления морских ежей, звезд, в одном месте видели нескольких осьминогов. С причиной падежа морских животных будут разбираться учёные, пробы воды также взяты. Сегодня также водолазы опускались в Вилючинске, видели на глубине где-то 4-5 метров скопления тоже морских ежей и звезд, такая полоса идет, после нее море живое, подтверждают они, там таких явлений нет», — сказал губернатор.

Он добавил, что пробы, взятые на побережье Камчатки, были отправлены для исследований в Москву и во Владивосток, чтобы понять, какое вещество привело к экологической катастрофе. Также ученые-ихтиологи должны оценить другие факторы, которые могли вызвать гибель животных.

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Топ комментариев

1voland1

Это как надо ненавидеть мужской пол что бы сделать такое. Там видимо с головой проблемы у этой девочки...

лачинов

То же мне борец за справедливость. Дешевый самопиар, и ничего больше.

pepelmetal

Пусть на навальнага в суд подают, и выжимают его по полной программе!

gda07081974

Ну что тут скажешь?)))Феминистка Александра Натальевна https://youtu.be/KLYlIQ2oqJE через @YouTube

matsko25

Жрать скоро нечего будет а они там про детей все время пропаганду ведут РОЖАЙ бери ИПОТЕКУ и горбаться...