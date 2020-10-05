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Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/greenpeaceru

Власти рассматривают три версии загрязнения акватории Тихого океана у берегов Камчатки: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в понедельник.

«Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, — версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ», — сказал Солодов на брифинге, его слова приводит пресс-служба правительства Камчатского края.

Вторая версия — следствие природных явлений. «Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию», — отметил губернатор.

Также прорабатывается версия, связанная с сейсмической активностью на полуострове, с деятельностью вулканов.

Солодов подчеркнул, что выделить какую-то из этих версий пока рано. О причинах загрязнения можно будет судить после получения результатов исследований проб, взятых специалистами с побережья Камчатки, где выявлено загрязнение.

Информация о том, что вода у побережья Халактырского пляжа изменила цвет и имеет необычный запах, поступила в конце сентября. Серферы жаловались на проблемы со зрением, першение в горле, ухудшение самочувствия. Подтверждены случаи гибели тюленей, зафиксированы случаи гибели осьминогов, морских ежей и других придонных животных.

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