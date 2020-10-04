Мертвые животные на Камчатке попали на берег из-за шторма

Загрязнение акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло в придонном слое, а погибших животных выбросило на берег штормом, сообщила начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

Полякова напомнила, что с 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон, в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах наблюдался ветер более 25 метров в секунду восточных направлений, в сторону побережья.

«Произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — приводятся слова Поляковой в сообщении пресс-службы правительства Камчатского края.

По словам начальника Камчатгидромета, загрязнение было в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

«Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с Росприроднадзором и МЧС, чтобы также отобрать пробы», — отметила Полякова.

Серферы Камчатки забили тревогу в связи с ситуацией на Халактырском пляже: вода здесь изменила цвет, на берегу оказалось множество мертвых морских животных, люди почувствовали признаки отравления. Специалисты выявили превышение в морских водах допустимых норм в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. СК и прокуратура начали проверку по факту загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке.