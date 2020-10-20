Золотодобытчики «изуродовали» сибирские реки

Экологи выявили почти 80 фактов загрязнений рек в нескольких регионах Сибири, где работают золотодобывающие предприятия, сообщил на пресс-конференции в понедельник эксперт WWF, координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

«В этом году мы взяли для исследования южную часть Красноярского края, Республику Алтай, Хакасию, Туву, Кемеровскую область. Эти регионы были выбраны в связи с тем, что, по данным спутникового мониторинга, именно здесь в экологическом плане золотодобывающие компании гадят больше всего», —цитирует «Интерфакс» Колотов.

Экологи использовали данные с космического спутника и отправляли их в надзорные органы. Было выявлено 78 фактов загрязнения водных объектов, причастных к добыче россыпного золота. Общая протяженность выявленных загрязнений водных объектов – 2, 6 тысячи километров.

По его словам, в Красноярском крае было выявлено 17 фактов загрязнений рек золотодобытчиками, в Туве – 19, на Алтае – 20, в Хакасии – шесть. Также загрязнения были выявлены в Кемеровской области. Причем, в Красноярском крае множество нарушений и загрязнений были выявлены на реке Сисим – неподалеку от места прошлогодней трагедии с обрушением дамбы, в результате которой погибли 20 человек.

«Я думал, что прошлогодняя трагедия, когда 20 золотодобытчиков поплатились жизнями для того, чтобы скрыть загрязнение и нарушения в работах, приведет в чувство золотодобывающую отрасль Красноярского края, но – ничего подобного. Ничего радикального не изменилось. Проверок стало больше, но золотодобытчики как гадили в реки, так и гадят», — сказал Колотов.

Он отметил, что на Алтае загрязнения от золотодобытчиков фиксируются на реках, которые находятся в труднодоступных местах, куда добраться не могут даже надзорные органы.

По словам Колотова, в Туве реки буквально «перекорежены и изуродованы приисками». Кроме того, множество старателей работает нелегально.

Отдельно эксперт отметил работу Кемеровской области в данном направлении. Так, благодаря действиям надзорных органов и чиновников, одна из артелей приостановила по решению суда свою работу на 90 суток – почти весь сезон артель бездействовала. Кроме того, Минприроды региона подало в суд документы на отзыв лицензии у одного золотодобывающего предприятия.

Колотов добавил, что в Кемеровской области ситуация осложняется наличием загрязнений рек не только от золотодобытчиков, но и от угольных разрезов.