СК установил причину прорыва дамбы в Красноярском крае

Прорыв дамбы произошел из-за попытки руководства ООО «Сисим» скрыть сбросы промышленных отходов в реку с помощью запасов воды, сообщает СК РФ.

По версии следствия, гендиректором ООО «Сисим» Ковальковым, начальником участка Егановым и горным мастером Александровым нарушены правила безопасности ведения работ на месторождении россыпного золота в Курагинском районе Красноярского края.

В сентябре 2019 года Ковальков отдал Еганову незаконное указание увеличить дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих «с целью скрыть от них загрязнение реки сбросами промышленных отходов». Также Еганов привлек к непосредственному руководству этими работами Александрова.

В октябре 2019 года в соответствии с указанием Ковалькова сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки Егановым и Александровым временно был прекращен.

В результате накопления воды 19 октября 2019 года около 02.30 произошел прорыв каскада из шести самовольно возведенных технологических дамб, удерживающих большой объем воды, повлекший разрушение вахтового поселка, в результате чего погибли 20 человек, тяжкий вред здоровью получили два человека, а также одному лицу причинен крупный материальный ущерб.

Наложен арест на имущество организации «Сисим» и обвиняемого Ковалькова.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.