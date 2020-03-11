НАВЕРХ

Водолазы возобновили поиски пропавших золотодобытчиков на реке Сейба

Источник:
Sibnet.ru
132 0
Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Водолазы возобновили поиски работников золотого прииска на реке Сейба в Красноярском крае после прорыва каскада дамб в октябре прошлого года, сообщает КГКУ «Спасатель».

Каскад дамб на прииске прорвало 19 октября из-за нарушений при проведении золотодобывающих работ. Погибли 17 человек. Трое пропали без вести. Поиски их тел были остановлены из-за морозов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших большие человеческие жертвы). Арестованы гендиректор артели, начальник и мастер участка.

«С 10 по 15 марта выезд по на проведение водолазных работ по поиску работников золотого прииска, пропавших 19 октября на акватории реки Сейба Курагинского района», — говорится в сообщении.

Тема: Прорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский золотодобытчик «Сисим» подал в суд на Росприроднадзор
«Сисиму» запретят добывать золото после прорыва дамбы
СК возбудил дело о загрязнении реки после прорыва дамбы
Малахов заявил о перегибе в эфире про прорыв дамбы
смотреть все
Красноярск #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин получит право быть президентом до 2036 года
•
Трамп отказался ехать в Москву на празднование Дня Победы
•
Россиянам поднимут лимит перевода в системе быстрых платежей
•
Христиан лишат Благодатного огня из-за коронавируса
Подробности
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
Как это работает
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Алтайских оленей адаптируют для Бурятии
Сибирь 11.03.2020 11:15
Жителям Алтая вернули газ после повреждения газопровода
Сибирь 11.03.2020 11:08
Леса Сибири загорятся в апреле
Сибирь 11.03.2020 10:37
Водолазы возобновили поиски пропавших золотодобытчиков на реке Сейба
Сибирь 11.03.2020 10:22
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
9705
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
6423
Вольерная охота: в чем суть новшества?
6100
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
5148
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин получит право быть президентом до 2036 года
•
Трамп отказался ехать в Москву на празднование Дня Победы
•
Россиянам поднимут лимит перевода в системе быстрых платежей
•
Христиан лишат Благодатного огня из-за коронавируса
Подробности
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

aotechestvo

Баста карапузики....ШоК. Пенсионная реформа это только начало.

Иркут 69

Обнулился значит.... что ж, все предсказуемо. Никто иного и не ожидал.

Иркут 69

Остаётся провести церемониал коронации....😇Что б уж ни у кого не осталось ни тени сомнения в абсурдности...

saigak

Какая же дичь дорогие друзья...нас вертят как хотят, во все места...Че хочу, то ворочу как говориться..

andr58

Пипец, да. Голосуй ее голосуй, получишь этот самый, ВВП.Но как находят людей, официально вносящих такие...