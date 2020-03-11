Водолазы возобновили поиски пропавших золотодобытчиков на реке Сейба

Водолазы возобновили поиски работников золотого прииска на реке Сейба в Красноярском крае после прорыва каскада дамб в октябре прошлого года, сообщает КГКУ «Спасатель».

Каскад дамб на прииске прорвало 19 октября из-за нарушений при проведении золотодобывающих работ. Погибли 17 человек. Трое пропали без вести. Поиски их тел были остановлены из-за морозов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших большие человеческие жертвы). Арестованы гендиректор артели, начальник и мастер участка.

«С 10 по 15 марта выезд по на проведение водолазных работ по поиску работников золотого прииска, пропавших 19 октября на акватории реки Сейба Курагинского района», — говорится в сообщении.