Восьмой сезон «Холостяка» выйдет с новым ведущим

Белорусский журналист, телеведущий и шоумен Дмитрий Кохно станет новым ведущим «Холостяка» с Тимати, сообщила пресс-служба канала ТНТ. Все предыдущие сезоны вел Петр Фадеев.

Дмитрий вел рейтинговые шоу на центральных телеканалах страны, был ведущим международных мероприятий. Также он получил престижную телевизионную награду «Телевершина» (аналог «ТЭФИ»).

«Хотя моя задача в проекте — создать искренний и честный момент для Тимати и той девушки, которая ему понравится. Чтобы все увидели ту искренность, ту живую эмоцию, которую смогут поймать герои в момент обострения их чувств», — сказал Кохно о задаче в проекте.

Восьмой сезон шоу «Холостяк» выйдет на ТНТ весной. Главных героем станет дважды разведенный рэпер Тимати. Уже известно, что среди участниц, пришедших на кастинг, стала победительница проекта «Солдатки» Дарья Разумовская.