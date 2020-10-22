НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Восьмой сезон «Холостяка» выйдет с новым ведущим

Источник:
Sibnet.ru
129 0
Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Белорусский журналист, телеведущий и шоумен Дмитрий Кохно станет новым ведущим «Холостяка» с Тимати, сообщила пресс-служба канала ТНТ. Все предыдущие сезоны вел Петр Фадеев.

Дмитрий вел рейтинговые шоу на центральных телеканалах страны, был ведущим международных мероприятий. Также он получил престижную телевизионную награду «Телевершина» (аналог «ТЭФИ»).

«Хотя моя задача в проекте — создать искренний и честный момент для Тимати и той девушки, которая ему понравится. Чтобы все увидели ту искренность, ту живую эмоцию, которую смогут поймать герои в момент обострения их чувств», — сказал Кохно о задаче в проекте.

Восьмой сезон шоу «Холостяк» выйдет на ТНТ весной. Главных героем станет дважды разведенный рэпер Тимати. Уже известно, что среди участниц, пришедших на кастинг, стала победительница проекта «Солдатки» Дарья Разумовская.

Еще по теме
Объявлен кастинг в шоу «Ты — топ-модель»
Первый канал анонсировал сериал «Метод 2» новым трейлером
Ростелеком открыл доступ к документальным фильмам о космосе
Сериал «Иванько» выйдет на ТНТ в ноябре
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава российской разведки прибыл в Минск для встречи с Лукашенко
•
Госдума одобрила налог для богатых
•
Депутат Госдумы допустил десантную операцию России в Карабахе
•
США ударят по 120 европейским компаниям ради борьбы с Россией
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Айболиты Забайкалья рассказали о необычных способах передвижения
Сибирь 22.10.2020 15:38
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
Сибирь 22.10.2020 15:14
Свора беспризорных псов едва не убила «заповедного» олененка
Сибирь 22.10.2020 14:34
Шесть человек пострадали в ДТП маршрутки с грузовиком в Приангарье
Сибирь 22.10.2020 13:30
Самое популярное
Определена самая сексуальная женщина России
5766
WhatsApp получил долгожданную функцию
3645
Российский интернет резко подорожает
3465
Вселенную посчитали компьютерной симуляцией
2991
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава российской разведки прибыл в Минск для встречи с Лукашенко
•
Госдума одобрила налог для богатых
•
Депутат Госдумы допустил десантную операцию России в Карабахе
•
США ударят по 120 европейским компаниям ради борьбы с Россией
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
62
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
39
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
36
Российский интернет резко подорожает
30
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
26