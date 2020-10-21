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Майли Сайрус перепоет репертуар Metallica

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Raph_PH / CC BY 2.0

Певица Майли Сайрус собирается записать альбом из каверов на песни группы Metallica.

«Мы работали над кавер-альбомом Metallica, и я работаю над этим. <…> Сначала это было скучно, а теперь я полностью воспламенился», — сказала Сайрус в интервьюInterview Magazine.

Певица сообщила, что вернулась в звукозаписывающую студию после выхода сингла «Midnight Sky». Когда выйдет пластинка, Сайрус не сказала.

Ранее певица выступала с песней Metallica «Nothing Else Matters» на фестивале «Гластонбери» в 2019 году.

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