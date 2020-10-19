Президент Армении назвал цель Турции в карабахском конфликте

Турция, ввязавшись в конфликт в Нагорном Карабахе, преследует далеко идущие цели — пытается взять под контроль энергопоставки из Каспийского региона в Европу, заявил президент Армении Армен Саркисян.

«В действительности, если посмотреть, какие у азербайджанско-турецкой стороны цели, то явно здесь речь идет не только о Карабахе», — сказал Саркисян в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, «Турция там, потому что она хочет управлять этими линиями (нефте- и газопроводами). И чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане. А это будет менять всю региональную геополитику. Турция становится соседом России, с которой у нее по сути будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу», — пояснил президент Армении.

«Это означает, что Турция будет иметь огромное влияние на энергетическую безопасность Европы», — заявил Саркисян. «Еще она будет иметь огромное влияние на Центральную Азию и Каспийский регион, потому что часть газа и нефти идет именно оттуда. То есть она станет посередине и будет решать: "Хочу — пропущу вашу нефть, хочу — нет"», — добавил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность этого региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.