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Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за утечки топлива

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

Режим ЧС ввели в Красноярском крае после того, как около 500 литров дизельного топлива вылились с баржи в Ангару в Кежемском районе, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«В данный момент детали уточняются. По предварительным данным, в воду с баржи попало около 500 литров дизельного топлива. Масляных пятен нет, последствия устранены», — говорится в сообщении.

На место выехала группа из представителей Следственного комитета, МВД, а также местной администрации. Отмечается, что специалисты должны установить причины инцидента, а также оценить последствия.

По предварительным данным, одной из возможных причин произошедшего ЧП является неправильная транспортировка ГСМ, а также значительный износ цистерны и раскачка баржи.

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