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Пострадавшему от браконьеров соколу в Иркутске нарастили перья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Kevinsphotos / Pixabay License

Иркутские специалисты провели уникальную операцию соколу-балобану, пересадив донорские перья. Птица пострадала от рук браконьеров и не могла летать, сообщил представитель «Иркутской зоогалереи» во «ВКонтакте».

Правоохранительные органы изъяли двух сколов-балобанов у браконьеров. Один из них был здоров, а у второго перья на крыле были повреждены, и птица не могла летать. Его отдали в зоогалерею на время, но забирать птицу с поврежденным крылом у них никто не собирался. Тем более, что свободолюбивый сокол демонстрировал неповиновение и откровенно вредничал.

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«Сам сокол зарекомендовал себя не с лучшей стороны в плане характера и желания спокойно жить в неволе, ежедневно терроризируя сотрудников отказами в приеме пищи», — написали сотрудники галереи.

Тогда он решились на уникальный эксперимент — операцию по трансплантации перьев. Восстанавливается только недостающая часть пера.

То есть из оставшегося в крыле кусочка пера получается целое. Птица при этом никакой боли не испытывает, «просто всех ненавидит за то, что ее крепко держат в неудобно позе».

«Теперь его крылья как новенькие и он совершенно нормально сможет летать до самой линьки, а это почти два года», — отметили специалисты.



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