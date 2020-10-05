Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала

Старый медведь, который еще в прошлом году властвовал на самом северном участке тайги заповедника на Байкале, исчез. На его место пришел черный самец, устроивший захват территории, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

«Мы ранее рассказывали о хозяине самого северного участка тайги "Заповедного Подлеморья", очень крупном и великовозрастном медведе. Фотоловушки регистрировали его присутствие в угодьях в радиусе около 10 километров, но в летний сезон этого года он уже не появлялся на съемках», — рассказал старший научный сотрудник Геннадий Янкус.

На фото стал все чаще «позировать» красавец в шубе почти черного цвета, судя по телосложению, средних лет, старательно помечавший деревья вдоль многочисленных троп. А сентябрьским сумеречным утром специалисты увидели, как он отстаивает власть на новой для себя территории.

Фото: © ФГУП «Заповедное Подлеморье»

Косолапый со страшным ревом гнался по берегу Байкала за другим медведем, рискнувшим поживиться нерпой, выброшенной штормом на песок. «После этого, другие обитатели тайги, похоже, смиренно не заметили "смену власти". Что ж, это лишь мгновение естественного процесса», — резюмировал Янкус.