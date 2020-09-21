Сроки начала отопительного сезона назвали в Новосибирске

Отопление поступит в дома новосибирцев уже на этой неделе, сообщил в понедельник мэр города Анатолий Локоть.

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Как сообщил Локоть на оперативном совещании, сейчас готовятся соответствующие документы, старт отопительному сезону будет дан на этой неделе. Сейчас к отоплению подключены только социальные объекты.

«Принято решение о постепенном развороте отопительной системы. Ждём, что температура будет переходить через порог 8 градусов. В третьей декаде сентября температура уже не будет выше нормы», – прокомментировал Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По информации синоптиков, в ближайшие ночи будет 4-9 градусов, местами возможны заморозки до -1…-2 градусов. В дневные часы ожидается 7-14 градусов тепла, вероятны дожди с порывистым ветром.