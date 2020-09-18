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Говорящих на алтайском кукол выпустят в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Кукол, говорящих на алтайском языке, решили выпускать в Республике Алтай, где почти 35% населения – алтайской национальности.

Как сообщают региональные власти, проектом занялась общественная организация «Конгресс алтайского народа». на производство кукол они получили субсидию ,сейчас проект находится в разработке.

Куклы в национальных одеждах, смогут «произносить» фразы на алтайском, а также тубаларском, теленгитском, кумандинском, челканском языках.

Также в регионе готовят новую телепередачу для детей на алтайском языке под рабочим названием «Балдарга ар-буткен керегинде» («Детям о природе»). Предполагается, что программа продолжительностью 15 минут будет выходить в эфир раз в месяц. А в ноябре планируют завершить подготовку мультфильма на алтайском языке «Ырысту».



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