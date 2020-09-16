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«Норникель» оценит перспективы оленеводства в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexandre Buisse (Nattfodd) / CC BY-SA 3.0

«Норникель» в 2021 году оценит состояние пастбищ на севере Красноярского края для понимания перспектив развития домашнего оленеводства, сообщил журналистам замдиректора Заполярного филиала компании Вячеслав Щукин.

«Намереваемся оценить оленеемкость пастбищ (способность обеспечить необходимыми кормами определенное поголовье оленей в течение срока использования) в следующем году для того, чтобы понимать, насколько можно развивать домашнее оленеводство», — цитирует Щукина ТАСС.

Таймырский муниципальный район — центр домашнего оленеводства в Красноярском крае. Поголовье домашних оленей в районе достигает 130 тысяч штук. В основном оленеводство сосредоточено на западе территории, на большинстве территорий востока полуострова этот вид деятельности был утрачен.

Щукин добавил, что компания также намерена оценить возможность зарыбления водоемов, пострадавших от разлива нефтепродуктов в мае этого года.

Ранее компания «Норникель» сообщила о готовности компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 под Норильском, а также принять программу по поддержке общин коренных малых народов Севера. По словам президента компании Владимира Потанина, в частности, речь идет об увеличении популяции оленей, есть проект по выпуску мальков с целью поддержания популяции редких рыб.

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