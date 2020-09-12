Горячие, холодные и быстрые: как засолить огурцы в банке и пакете

Дачный сезон подходит к концу, и пора заготовок в разгаре. Одни из самых популярных овощей для солений — огурцы. Они же одни из самых простых для засолки. Почти все ингредиенты есть на даче, а если нет, их всегда можно найти в магазине.

Горячий способ засолки огурцов

Самый легкий и популярный рецепт засолки огурцов — горячий. Делать такие заготовки нужно в трехлитровой банке. Для этого понадобятся:

Огурцы – 1,5 килограмма

Перец черный горошком — 8-10 штук

Два листа смородины

Два листа хрена или черемухи

Чеснок — четыре зубчика

Соль — 60 граммов

Сахар — 40 граммов

Огурцы промыть, срезать кончики, после чего положить в холодную кипяченую воду и выдержать не менее трех часов. Банку стерилизовать, поместить на дно зелень и чеснок. В полтора литра холодной воды засыпать соль, сахар и перец. Довести до кипения и горячим рассолом залить огурцы в банке.

Банки прикрыть чистой тканью или марлей и оставить на три дня в теплом месте. Через три дня рассол слить, довести его до кипения и залить в банки горячим. Затем закатать или закрыть капроновой крышкой, дать остыть до комнатной температуры и отправить храниться в холодное место.

Холодный способ засолки огурцов

Еще один популярный способ засолки огурцов — холодный. Делать заготовку по этому рецепту проще. Но солить огурцы холодным способом лучше в литровых банках. Для этого рецепта понадобятся:

Огурцы среднего размера — 10-12 штук

Один помидор

Четыре зубчика чеснока

Маленькая морковь

Два листа смородины

Один зонтик укропа

Перец черный горошек — 5 штук

Один лавровый лист и две столовые ложки соли

Свежие огурцы нужно проколоть с одного бока вилкой или зубочисткой, поместить в холодную воду на два часа. После этого вынуть, поместить в дуршлаг, добавить морковь, чеснок, помидор и листья смородины. Обдать кипятком.

В банку положить огурцы, специи, зелень. Соль растворить в 600 миллилитрах кипятка и остудить. Затем залить банки рассолом, закатать и отправить в прохладное место.

Быстрые огурцы в пакете

Порой полакомиться солеными огурцами хочется сразу, а не ждать пока они просолятся. Засолить огурцы быстро можно двумя способами — в банке и в пакете. При этом слабосоленые огурчики не будут уступать по вкусу «зимним» заготовкам.

Для засолки в пакете понадобится килограмм огурцов, три зубчика чеснока, две столовые ложки соли, одна столовая ложка сахара и пучок укропа. Огурцы нужно тщательно промыть, срезать кончики.

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Зубчики чеснока слегка придавить плоской стороной ножа, укроп нарвать руками, уложить все это в глубокую миску, засыпать солью и чесноком, перемешать и выложить в полиэтиленовый пакет.

Соль и сахар, оставшиеся на дне миски, отправить к огурцам. Тщательно завязать пакет, так чтобы он плотно прилегал к огурчикам, обернуть его еще одним пакетом и положить в холодильник.

Огурцы будут готовы уже через 10 часов. За это время они станут малосольными.

Если выдержать их двое суток –хорошо солеными. Дольше держать не надо. Продукт начнет портиться.

Быстрые огурцы в банке

Готовятся они также просто, как и огурцы в пакете. Но хранить их можно намного дольше. Для этого рецепта понадобится пять-семь огурцов, три зубчика чеснока, пучок укропа, литр воды, две столовые ложки соли и перец горошком — четыре штуки.

Этот способ помогает сделать хрустящими даже лежалые вялые огурчики. Сначала их нужно выдержать три часа в холодной воде. Вынуть, срезать кончики. Вместе с крупно нарезанным укропом и очищенным зубчиками чеснока положить в литровую банку. В воду добавить соль и перец, довести до кипения и залить этим рассолом огурцы.

Накрыть пластиковой крышкой неплотно, не закрывая банку. Подождать, пока рассол остынет, закрыть крышку и поставить в холодильник. Огурцы можно есть через восемь часов. Они будут слабосолеными. Для хорошей просолки нужно подождать несколько суток.

Какую соль выбрать для огурцов

Секрет хрустящих огурчиков без горчинки кроется в соли. Идеальна для заготовки огурцов каменная соль. Она сохранит огурцы хрустящими. А вот йодированную лучше не брать. Она придаст овощам горчинку.

Можно взять морскую соль – эффект от нее будет такой же, как и от каменной. Но стоимость морской соли порой в разы превышает цену ее аналогов.