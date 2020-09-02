Известный по треку «I like to move it» диджей умер в 49 лет

Американо-колумбийский диджей, автор хита «I like to move it» Эрик Морилло умер в возрасте 49 лет, причина смерти пока не установлена.

Тело диджея было найдено в понедельник утром в Майами-Бич, сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полицейские не обнаружили следы насилия, причину смерти Морилло определит судмедэкспертиза.

Эрик Морилло более известен своей работой в международной хаус-музыке, он спродюсировал свой самый большой хит в 90-х с электронно-танцевальным треком «I like to move it», который был выпустил под сценическим псевдонимом Reel 2 Real.