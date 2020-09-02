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Известный по треку «I like to move it» диджей умер в 49 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nightscream / CC BY 3.0

Американо-колумбийский диджей, автор хита «I like to move it» Эрик Морилло умер в возрасте 49 лет, причина смерти пока не установлена.

Тело диджея было найдено в понедельник утром в Майами-Бич, сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полицейские не обнаружили следы насилия, причину смерти Морилло определит судмедэкспертиза.

Эрик Морилло более известен своей работой в международной хаус-музыке, он спродюсировал свой самый большой хит в 90-х с электронно-танцевальным треком «I like to move it», который был выпустил под сценическим псевдонимом Reel 2 Real.


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Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...