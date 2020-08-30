«Ольга» переживает кризис: что будет в четвертом сезоне сериала?

Новый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ, зрители увидят любимых героев после двухлетнего перерыва. При этом их жизни серьезно изменятся — Ольга уйдет из семьи, и та окажется на грани катастрофы.

Яна Троянова:

«Вообще, это иллюзия, что у Ольги в руках вожжи. В том числе и для нее самой — иллюзия. Она ошибается, когда думает, что управляет ситуацией. А четвертый сезон ей покажет большую задницу в ответ. Это и будет надрывом. Принятие мысли: "Я не всемогуща". Но именно признание слабости — путь к победе. Так что для меня этот сезон — победный».

Что было раньше

Первый сезон. Знакомство с Ольгой совместно со знакомством со всеми ее проблемами. Несовершеннолетняя дочь ждет ребенка, отец-алкоголик никак не может взять себя в руки, сын пытается приобщиться к азербайджанской культуре. Ко всему прочему за Ольгой начинает ухаживать молодой поклонник Гриша, работающий на катафалке. Героиня весь сезон спасает своих родственников от неприятностей и пытается разобраться в собственных чувствах к Грише.

Второй сезон. Вступившая в отношения с Гришей Ольга решает новые задачи: дочь Аня вот-вот родит, а незадачливый папаша попадает за решетку. Чтобы выручить зятя из полиции, героиня совершает сделку с совестью, что в дальнейшем разрушает ее отношения с Гришей. В этом же сезоне Ольга становится бабушкой, и кроме прочих забот ей приходится примерять новую роль.

Третий сезон. Действия сезона разворачиваются спустя полгода с момента предыдущего. Здесь любовный треугольник: Ольга-Владимир-Ленка (сестра Ольги). Новый герой — бизнесмен Владимир (в исполнении Гоши Куценко) безнадежно влюбляется в главную героиню и история начинает играть новыми красками.

Финал третьего сезона «Ольги» оставил зрителям немало вопросов: Уедет ли она с Гришей или останется с Володей? Сможет ли Юрген перестать злиться на Тамару? Как сложится судьба Ани?

Новый, четвертый сезон

В новом сезоне Ольга дистанцируется от семьи, и та оказывается на грани катастрофы. Как описывает ситуацию неудавшийся жених Ольги Гриша: «Аня жениха выгнала, Тимофей со шпаной связался, дядя Юра вообще цементом могилы заливает... а ей фиолетово!»

Семейство действительно ждут приключения и не совсем приятные.

Сестра Ленка будет вызволять молодого отца своего ребенка Пушкина из армейской части и готовиться к свадьбе, дочь Аня поможет странному Льву научиться заботиться не только об окружающих, но и о ней с их ребенком, сын Тимофей начнет спасать соседку Сашу (от неблагополучного отца бухарика Жоры), параллельно сам впутываясь все глубже в криминальные истории. Даже Юрген попробует помочь жене, которая уже умерла.

В это время Ольга впервые за четыре сезона займется собой. Самой главной героине и зрителям новый сезон даст ответы на важные вопросы:

Удастся ли Ольге справиться с первым серьезным кризисом в жизни и принять реальность такой, какая она есть?

Что случится со взрослыми детьми, привыкшим к гиперопеке со стороны матери?

Как проявятся в этой ситуации несостоявшиеся мужчины Ольги — шеф гробовщиков Гриша, добрый бизнесмен Володя и вредный следователь?

Нужна ли Ольга вообще кому-то, кроме себя?

Четвертый сезон сериала «Ольга» выходит с 31 августа в 20.00 на ТНТ