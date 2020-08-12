Кирпичи превратили в аккумуляторы

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе предложили использовать кирпичи как аккумуляторы для хранения электроэнергии.

Для этого исследователи заполнили внутренности строительных кирпичей волокнами из проводящего пластика, который может накапливать заряд, пишет Nature Communications. Для реакции нужны стандартные красные кирпичи с оксидом железа.

Кирпичи смогли накопить заряд, достаточный для питания небольших лампочек. Однако если их емкость нарастить, так что они станут аналогом привычных литий-ионных аккумуляторов, отмечают ученые.

При этом указывается, что кирпичи являются не аккумуляторами в привычном смысле, принцип действия которых основан на химических реакциях внутри них, а конденсаторами, хранящими энергию с помощью статического заряда.