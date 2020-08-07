Адвокат Добровинский прокомментировал раздвоение личности Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, выступающий со стороны потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, прокомментировал слова артиста. Обвиняемый с трудом узнал себя на видео после аварии.

«На мой вопрос он сказал, что себя как-то не узнает, и он на самом деле мистер Хайд, раздвоение личности из истории Стивенсона. Можно говорить все что угодно. Но в свое время было проведено исследование, и это находится в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме. И поэтому это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно», — цитируют Добровинского РИА Новости.

Речь идет о видео, сделанном сразу после ДТП. Там Ефремов, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, признается, что виноват в аварии. На суде артист свою вину в ДТП не признает.

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.