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Россия запустила «регуляторную гильотину»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин подписал законы о реформе контрольно-надзорной деятельности в России, так называемой «регуляторной гильотины». Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле были разработаны в рамках плана «дорожной карты» по реализации механизма масштабного пересмотра действующих нормативно-правовых актов.

Инициативы были внесены в Госдуму правительством в декабре прошлого года. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года, к этому времени количество регулирующих документов должно сильно сократиться.

На сегодня в России действует свыше 9 тысяч нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к бизнесу при проверках, причем многие еще со времен СССР, они безнадежно устарели, однако используются проверяющими органами.

Документ вводит основы государственного и муниципального контроля. Также предлагается отказаться от формата проверок как основного инструмента контроля и ввести новые виды контрольных мероприятий — контрольная закупка, выездные обследования или рейд.

Обязательные требования теперь устанавливаются «исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде».

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