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Новое шоу «Ходячих» будет связано с историей Рика Граймса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Новый сериал «Ходячие мертвецы: мир за пределами», премьера которого запланирована на 4 октября, будет тесно связан с готовящимися к производству фильмами про Рика Граймса.

На панели Comic-Con главный директор по контенту вселенной «Ходячих мертвецов» Скотт Гимпл рассказал, что хотя действие в новом спин-оффе напрямую не будет связано с Риком, и «он не выпрыгнет внезапно из-за угла в одной из серий», зрители больше узнают об организации, забравшей его на вертолете в девятом сезоне «Ходячих мертвецов».

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Это некая группа выживших, использующая логотип Three Rings, который, кстати, появился в одном из эпизодов пятого сезона другого спин-оффа шоу – «Бойтесь ходячих мертвецов».

Гимпл подчеркивает, что новое шоу и фильмы про Рика тесно не связаны, хотя они пересекаются, но на самом деле довольно независимы друг от друга. В этих историях есть аспекты, которые существуют в одной вселенной или локации, а потому позволяют «заглянуть в мифологию, вокруг которой вращается часть фильма», приводит слова Гимпла издание Ign.com.

В то же время «Мир за пределами» длится всего два сезона, и он не предназначен для дальнейшего развития. Гимпл отмечает, что создатели изначально собирались развести как можно дальше истории двух спин-оффов, а также сделать их кардинально другими в сравнении с оригинальным сериалом, поскольку спустя десять лет после начала основного шоу хотят дать зрителям что-то совершенно новое.

В рамках Comic-Con, прошедшего в режиме онлайн был также представлен новый трейлер предстоящего шоу, в котором также можно увидеть зловещие черные вертолеты. Также было объявлено, что 11 сезон «Ходящих мертвецов» выйдет только следующей осенью, а 4 октября этого года зрителям покажут финал десятого сезона. Сразу после него начнется показ «Мира за пределами». 

После этого сериал уйдет на перерыв, во время которого доснимут шесть дополнительных серий к десятому сезону, который в итоге станет самым длинным в истории шоу. Эти эпизоды станут своеобразным мостиком между двумя сезонами шоу, добавил Гимпл.

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