Десятый сезон «Ходячих мертвецов» станет рекордно длинным

Новый сезон «Ходячих мертвецов» не вернется на экраны в предстоящем октябре, вместо этого зрителям покажут финал десятого сезона, до сих пор не вышедший из-за эпидемии коронавируса. После этого к сезону доснимут шесть дополнительных серий.

Как сообщает порта Variety, производство шоу в этом году остановили из-за бушующей эпидемии коронавируса. На прошлой неделе в ходе прошедшего в непривычном формате Comic-Con представители шоу сообщили, что шоу впервые со своего дебюта в 2010 году не вернется в октябре с новым сезоном.

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При этом долгожданный финал 10 сезона, который зрители не могут увидеть с апреля, будет показан на канале AMC 4 октября. После этого сериал вновь уйдет на перерыв. Планируется доснять еще шесть серий. Таким образом, десятый сезон впервые будет состоять из 22 серий и станет самым длинным в истории шоу. Их покажут в начале следующего года.

Если далее все пойдет по плану, то премьера 11 сезона состоится лишь осенью 2021 года. Ранее стало известно, что в новом сезоне к роли Мэгги Грин вернется Лорен Коэн. При этом Данай Гурира, воплотившая на экране Мишонн, покинет шоу.

Также во время Comic-Con на панели спин-оффа сериала – «Бойтесь ходячих мертвецов» сообщили, что шестой сезон этого шоу покажут 11 октября. Также была объявлена дата премьеры третьего шоу франшизы.

«Ходячие мертвецы: мир за его пределами» дебютирует 4 октября сразу после финала 10 сезона «Ходячих мертвецов». Это шоу также должно было выйти в апреле, но его отменили из-за пандемии.

Специальный эпизод «Говорящих мертвецов», обсуждающий оба эпизода, выйдет в эфир после премьеры сериала. Расширенный трейлер можно посмотреть ниже.