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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Фонтан воды в Барнауле выбил стекла машин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле. Фонтан воды из лопнувшей трубы залил проезжую часть и выбил стекла припаркованных авто.

Инцидент произошел в районе улицы Балтийское, видео произошедшего и фото с места происшествия расходятся по социальным сетям. Жители сообщают, что авария случилась во время опрессовки труб. Они традиционно ругают местные власти и непрофессионализм специалистов, проводящих работу.

Произошедшее уже назвали бесплатной мойкой машин для проезжающего в момент аварии мимо автотранспорта. В то же время пользователи сетей жалею владельцев пострадавших машин и расположенное неподалеку кафе, которое также пострадало от водного потока.



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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают