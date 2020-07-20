Фонтан воды в Барнауле выбил стекла машин

Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле. Фонтан воды из лопнувшей трубы залил проезжую часть и выбил стекла припаркованных авто.

Инцидент произошел в районе улицы Балтийское, видео произошедшего и фото с места происшествия расходятся по социальным сетям. Жители сообщают, что авария случилась во время опрессовки труб. Они традиционно ругают местные власти и непрофессионализм специалистов, проводящих работу.

Произошедшее уже назвали бесплатной мойкой машин для проезжающего в момент аварии мимо автотранспорта. В то же время пользователи сетей жалею владельцев пострадавших машин и расположенное неподалеку кафе, которое также пострадало от водного потока.