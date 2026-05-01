Новосибирская ГЭС устроит сброс воды с древесиной

Новосибирская ГЭС 11 мая устроит сброс воды с пропуском древесины через водосливную плотину гидроэлектростанции, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

«Находящаяся в воде древесина представляет угрозу для владельцев маломерных судов. Плавающие бревна особенно опасны для надувных лодок, катеров и гидроциклов», — говорится в сообщении.

Технологический сброс начнется в 02.30 по местному времени и продлится до 07.30. Из-за этого рано утром 11 мая по Оби могут массово плыть бревна и крупные ветки — так называемые «топляки».

Такая древесина, которая скапливается у плотины из-за интенсивного разрушения берегов водохранилища, не только угрожает маломерным судам, но и может стать причиной травм отдыхающих на берегу Оби.