Где и когда смотреть салют 9 мая в Новосибирске

Салют 9 мая в Новосибирске
Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске завершится масштабными салютами.

Главный артиллерийский салют 9 мая 2026 года состоится на Михайловской набережной, первые залпы орудий прогремят ровно в 22.00. Зрелищное мероприятие организуют военные Новосибирского гарнизона.

Альтернативный вариант понаблюдать за иллюминацией над Обью — открытая в 2023 году смотровая площадка возле ледового комплекса «Сибирь-Арена» (парк «Арена»). Вид оттуда на главный салют Новосибирска тоже отличный.

Помимо главного военного салюта, в 21.50 начнутся четыре районных фейерверка. Их проведут на площади Ленина за зданием Оперного театра, у Монумента Славы в Ленинском районе, в парке рядом со стадионом «Локомотив» в Первомайском районе и у ТРК «Эдем» в Академгородке.

Для удобства после завершения всех салютов к местам проведения шоу будет подан дополнительный общественный транспорт, который развезет горожан по домам.

se 34

Ребят я призываю всех 9 мая жарить шашлыки, у нас в сибири обещают теплую погоду и давайте возьмем мяса,...

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

Удавиков

а цены на товары во сколько раз, не стали афишировать