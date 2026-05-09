Как в Новосибирске прошел парад Победы. ФОТО

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Площади Ленина в Новосибирске. Участие в нем приняли военные, сотрудники силовых ведомств и курсанты военных училищ.

Открыли торжественный парад юные барабанщики Сибирского кадетского корпуса. За ними проследовали действующие военнослужащие Центрального военного округа, представители войск ПВО и ракетных войск, а также курсанты, сотрудники Росгвардии, МЧС и МВД.

В торжественном прохождении войск гарнизона в составе парадных расчетов также приняли участие более 150 бойцов из зоны специальной военной операции. Всего по главной площади Новосибирска торжественным маршем прошло около 1,3 тысячи человек.

Кульминацией парада стала демонстрация увеличенных копий боевых знамен 17 сибирских дивизий, которые в годы Великой Отечественной войны были сформированы в Новосибирской области.

Завершило шествие прохождение по Красной площади колонны ретро-техники, позволившее зрителям воочию увидеть легендарные «Катюши», мотоциклы и автомобили военных лет. Сразу после парада по центру города начала движение колонна «Бессмертного полка».