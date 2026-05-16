Начались отключения горячей воды в Новосибирске

Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Гидравлические испытания труб на прочность начались в Новосибирске в субботу, 16 мая, часть жителей проведет две недели без горячей воды, сообщил пресс-центр мэрии.

С 16 мая по 26 августа новосибирские коммунальные службы проведут гидравлические испытания. Это обязательная ежегодная процедура после окончания отопительного периода. Они помогают выявить слабые места на тепловых сетях и оперативно устранить дефектные участки, чтобы не нарушить теплоснабжение отдельных домов и микрорайонов в отопительный сезон. Специалисты испытывают трубопроводы, повышая давление в 1,25 раза.

Отключение горячей воды будет проводиться в 13 этапов. Перед каждым этапом температура воды начнет снижаться.

Карта плановых отключений горячей воды в Новосибирске в 2026 году
Фото: © СГК

Первые отключения горячей воды начнутся на ТЭЦ-5. С 16 по 29 мая горячую воду отключат по следующим адресам:

  • В Октябрьском районе по улицам: Волочаевской, Лазурной, Владимира Высоцкого, Татьяны Снежиной (д. 48, д. 48/1, д. 52), Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинской, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Никитина, Панфиловцев, Гурьевской, Автогенной, Пешеходной, Крамского, Лескова, Белинского, Шевченко, Толстого, Ленинградской, Тополевой, территории Военного городка, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Кленовой, Ключ-Камышенском Плато, Покатной, Военной.

  • В Центральном районе по улицам: Семьи Шамшиных, Орджоникидзе, Трудовой, Чаплыгина.

  • В Дзержинском районе по улицам: Суркова, Гладкова, Геофизической, Национальной (от 10-й Трикотажного переулка до ГБШ), Куприна, Есенина, Лежена.

  • В Первомайском районе по улицам: 2-й Марата, Заречной, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайской, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурной, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.
