Начались отключения горячей воды в Новосибирске

Гидравлические испытания труб на прочность начались в Новосибирске в субботу, 16 мая, часть жителей проведет две недели без горячей воды, сообщил пресс-центр мэрии.

С 16 мая по 26 августа новосибирские коммунальные службы проведут гидравлические испытания. Это обязательная ежегодная процедура после окончания отопительного периода. Они помогают выявить слабые места на тепловых сетях и оперативно устранить дефектные участки, чтобы не нарушить теплоснабжение отдельных домов и микрорайонов в отопительный сезон. Специалисты испытывают трубопроводы, повышая давление в 1,25 раза.

Отключение горячей воды будет проводиться в 13 этапов. Перед каждым этапом температура воды начнет снижаться.

Карта плановых отключений горячей воды в Новосибирске Фото: © СГК

Первые отключения горячей воды начнутся на ТЭЦ-5. С 16 по 29 мая горячую воду отключат по следующим адресам: