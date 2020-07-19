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Новые измерения возраста Вселенной поставили ученых в тупик

Источник:
ТАСС
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Фото: Smithsonian Institution / No restrictions

Астрономы точно измерили возраст Вселенной по микроволновому «эху» Большого взрыва — это углубило кризис в космологии, который связан с разными результатами измерений скорости расширения Вселенной.

«В прошлом многие наши коллеги предполагали, что эти расхождения связаны с ошибками в данных — либо у телескопа Planck, либо у "Хаббла". Мы показали, что результаты наблюдений на ACT и Planck полностью совпадают. Это говорит о том, что у нас нет причин сомневаться в качестве результатов этих наблюдений», — рассказал астрофизик из Института Флэтайрон в Нью-Йорке (США) Симон Айола.

По его словам, кризис в космологии обозначился примерно три года назад, когда почти одновременно были опубликованы данные по скорости расширения Вселенной, полученные в ходе наблюдений за микроволновым «эхом» Большого взрыва с помощью телескопа Planck и за переменными звездами-цефеидами в Млечном Пути и вспышками сверхновых в соседних галактиках, которые вела обсерватория «Хаббл».

Эти значения сильно разошлись. Второй тип наблюдений показал, что две галактики, разделенные расстоянием примерно в 3 миллиона световых лет, должны разлетаться со скоростью около 73,9 километра в секунду. Это на 9% больше, чем показывают данные наблюдений за микроволновыми отголосками Большого взрыва — 67,9 километра в секунду.

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Эти споры были дополнительно подогреты в прошлом году. Тогда астрономы попытались вычислить возраст Вселенной, опираясь на наблюдения за скоростью движения близлежащих скоплений галактик, которые много лет проводит «Хаббл». Эти данные неожиданно показали, что Большой взрыв произошел на несколько сотен миллионов лет позже, чем говорили данные Planck и другого микроволнового космического телескопа, WMAP.

Это, как предполагают ученые, говорит в пользу того, что скорость расширения Вселенной действительно могла поменяться за 13,7 миллиарда лет после Большого взрыва. В таком случае все современные космологические теории, которые описывают процесс рождения мироздания, придется полностью пересмотреть, заключают ученые.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают