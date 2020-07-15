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Собчак разгневала Сеть словами об уместности юмора в реанимации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © xenia_sobchak, instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак высказалась об уместности юмора при любой ситуации, даже на кладбище и в реанимации, чем разгневала своих подписчиков.

«Смех уместен всегда. Особенно на кладбище, в автозаке и в реанимации. Что еще? Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, ханжествует и тех, кто лишен чувства юмора, — это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю», — написала она в Instagram.

Пользователи Сети не смогли сдержать негодования. Одна из подписчиц спросила, будет ли телеведущая шутить, если, например, ее муж, мама или сын погибнут в авиакатастрофе. Собчак ответила, что не будет, но и не будет осуждать тех, кто посмеется над таким горем.

Многие комментаторы отметили, что подобное отношение к юмору говорит о нездоровой психике, и юмор, какой бы он не был, должен быть в первую очередь уместным.

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