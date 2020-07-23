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Лучшие ремейки: какие фильмы превзошли оригинал

Автор:
Светлана Дрягилева, Sibnet.ru
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Фото: Robert G. Wilson / CC BY-SA 3.0
Ремейки часто превосходят оригиналы лишь качеством съемки, если переснимают очень старые картины. Реже переснятое кино становится «сильнее» за счет идеи, актерской игры, художественного и музыкального оформления. Мы собрали именно такие фильмы. 

Ремейк — выпуск новых версий уже существующих произведений искусства с видоизменением или добавлением в них собственных характеристик.

«Агенты А.Н.К.Л»

Сюжет фильма повествует об американском агенте Наполеоне Соло и русском агенте Илье Курякине. Несмотря на разногласия, полярные характеры и разные методы работы, их объединяет общая задача, направленная на спасение мира от ядерной угрозы.

Оригинал: 1964-1968 годы, режиссер Сэм Рольфе, главные роли: Роберт Вон и Дэвид МакКаллум

Ремейк: 2015 год, режиссер Гай Ричи, главные роли: Генри Кавилл и Амри Хаммер

Оригинальные «Агенты А.Н.К.Л.» выходили на NBC в виде сериала с 1964 по 1968 годы. Всего вышло четыре сезона. Первый сезон был снят в черно-белом цвете, последующие три — цветные. Сериал имел успех, и стал источником многих отдельных проектов — приквелов, дополнительных сериалов.

Режиссер Гай Ричи упаковал масштабную историю в полнометражный фильм, захватив лишь самые важные детали и характеристики персонажей. В ремейке объединились герои из нескольких сезонов сериала, так в фильме появился третий агент — Габи Теллер.

Безусловным достоинством ремейка стала его современная и более конкретная подача. Лаконичная история, развернувшаяся в разгар Холодной войны, более понятна зрителям, чем длинный сериал. Нет смысла сравнивать спецэффекты и качество изображения двух картин — за 50 лет технологии заметно шагнули вперед. В этом тоже «Агенты» Ричи опережают оригинальный сериал.

«Женщины»

Главная особенность сюжета — полное отсутствие мужчин в кадре. Фильм «Женщины» рассказывает про обеспеченную даму, которая благодаря болтливым подружкам узнает, что муж ей изменяет с продавщицей парфюмерного отдела. Героиня должна решить, что делать с изменщиком, который вовсе не хочет ее бросать. Фильм обнажает женское общество, отвечая на вопрос: есть ли женская дружба?

Оригинал: 1939 год, режиссер Джордж Кьюкор, главная роль: Норма Ширер
Ремейк: 2018 год, режиссер Дайан Инглиш, главная роль: Мэг Райан

Оригинальный фильм снял режиссер Джордж Кьюкор в черно-белом цвете. Мужской взгляд на женской общество оказался однозначным. Режиссер показал болтливых, гиперэмоциональных и мстительных дам. Все ключевые персонажи получились контрастными. Но Кьюкор не оставил своим героям выбора, вынуждая их думать лишь о себе.

Производством ремейка занималась женщина, режиссер Дайан Инглиш наделила своих героинь большим диапазоном чувств и переживаний. Ремейк чуть сократил оригинальную историю, оставив лишь лакомые кусочки, острейшие сцены и подчеркнул мудрость и широкодушие героев.

Главным достоинством ремейка стал современный взгляд на женское общество. Он оказался не шаблонным, как в оригинале, а более честным. В современной версии появляются бисексуальные женщины, отношения которых считаются совершенной нормой — важный шаг для американского киносообщества.

«История Хатико» («Хатико: самый верный друг»)

В основу сюжета легла реальная история трогательной дружбы профессора и собаки. Хатико — японский пес породы акита-ину, который в течение девяти лет каждый день в одно и то же время приходил на вокзал встречать умершего хозяина.

Оригинал: 1987 год, режиссер Сэйдзиро Кояма, в главной роли: Тацуя Накадаи
Ремейк: 2008 год, режиссер Лассе Халльстрём, в главной роли: Ричард Гир

Японский вариант фильма в большей степени склоняется к документальности повествования. Главная эмоциональная роль в фильме отдана собаке, сами же актеры не проявляют больших эмоций ни друг к другу, ни к ситуации. Музыкальный ряд оригинальной картины больше заполняет тишину, чем дополняет историю.

Американская версия затронула душу практически каждого зрителя. История полна эмоций, отличная актёрская игра добавляет трагизма и драмы. В фильме Халльстрёма отношения Ричарда Гира и Хатико приобрели по-настоящему важный смысл.

Главным преимуществом ремейка стало эмоциональное наполнение фильма. Оригиналу не хватило душевности, в то время как в американском варианте все продумано до мелочей: музыкальное сопровождение — в фильме использовано более 20 произведений, среди которых обработанная классика. Лассе Халльстрём превзошел японских кинематографистов в умении попасть зрителю в самое сердце.

«11 друзей Оушена»

Сюжет криминального фильма рассказывает о компании преступников, которая задумала ограбить сразу пять казино Лос-Анджелеса. Для громкого ограбления организаторы набирают команду лучших спецов и разрабатывают идеальный план. Но в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.

Оригинал: 1960 год, режиссер Льюис Майлстоун, в главной роли: Фрэнк Синатра
Ремейк: 2001 год, режиссер Стивен Содерберг, в главной роли: Джордж Клуни

Официально «11 друзей Оушена» считаются вариациями одной истории, но по факту это два совершенно разных фильма, каждый из которых с оригинальным сюжетом. В картине Майлстоуна банда состоит из приятелей, у Содерберга Оушен собирает команду профи, мотивация которых более ясна.

Обе картины сняты профессионалами, но ремейк выигрывает у оригинала по нескольким пунктам. Во-первых, в версии 2001 года заложено куда больше юмора, он переполнен комичными ситуациями, все казусы и неурядицы является частью плана ограбления. Во-вторых, в свежей версии динамичный сюжет, более сосредоточенный на ограблении. 

«Двойная рокировка» («Отступники»)

Общий сюжет сложен из противостояния бандитов и полицейских, у каждой из сторон есть «крыса», которая очень умело «стучит», оставаясь вне подозрения. Задача каждой из сторон — найти предателя и переиграть соперника.

Оригинал: 2002 год, режиссеры Эндрю Лау и Алан Мак, в ролях: Энди Лау и Тони Люн Чу Вай
Ремейк: 2006 год, режиссер Мартин Скорсезе, в ролях: Леонардо ДиКаприо и Мэтт Дэймон

Китайский фильм снят довольно качественно. Его хронометраж на целый час меньше, чем в ремейке, благодаря четкому развитию сюжета. Герои менее эмоциональны, но при этом их характеры раскрываются хуже. В этом большое отличие от «Отступников».

Главным достоинством «Отступников» стали не только режиссер и голливудские звезды, но и особая проработка характеров персонажей. У Скорсезе работает не только сюжет, но и погружение в судьбы героев. А в исполнении Дэймона и Ди Каприо это большое удовольствие.

«Механик»

Сюжет обеих картин повествует о наемном убийце по прозвищу Механик. По поручению некой организации он совершает за солидный гонорар убийства, выдавая их за несчастные случаи. Все меняется, когда Механику заказывают его старого приятеля.

Оригинал: 1972 год, режиссер Майкл Уиннер, в ролях: Чарльз Бронсон
Ремейк: 2011 год, режиссер Сайман Уэст, в ролях: Джейсон Стейтем

«Механик» — тот случай, когда оригинал и ремейк имеют очень схожий сюжет, вплоть до реплик. Даже хронометрах картин практически идентичен. Оригинал 1972 года проигрывает ремейку в качестве и количестве спецэффектов, общей картинке.

Преимущество современного «Механика» помимо прочего в узнаваемости актеров — Джейсон Стейтем как никто другой вписался в образ наемного убийцы. Ускоряющаяся динамика сюжета к концу фильма в ремейке тоже внесла свой вклад: после гладкого повествования зрителей ждет мощный событийный всплеск, позволяющий испытать хороший киношок.

«Звезда родилась»

Общее в сюжете музыкальных мелодрам — история Золушки. Девушка из бедной семьи обладает явным талантом, который замечают лишь близкие. Прорваться на большую сцену она не может. Счастливое знакомство с некогда популярным артистом меняет жизнь героини и делает ее звездой.  

Оригинал: 1937 год, режиссер Уильям А. Уэллмен и Джек Конуэй, в ролях: Джанет Гейнор и Фредрик Марч
Ремейк: 2018 год, режиссер Брэдли Купер, в ролях: Брэдли Купер и Леди Гага

У фильмов есть ряд сюжетных отличий. Например, в оригинале речь идет о киноактерах, а в ремейке — музыкантах. Оригинал больше склоняется ко классике мелодрам. Главная героиня привлекает угасающую знаменитость в первую очередь внешней красотой, в ремейке же героиню специально наделили внешними изъянами, акцентируя внимание на таланте девушки.

Ремейк был представлен в восьми номинациях «Оскара», победив в категории «Лучшая песня к фильму». Осовремененная история Золушки отбросила все шаблоны о пути женщины к славе, оригинальный фильм уступает ремейку в концепции, актерской игре, музыкальном сопровождении и актуальности истории в целом.

Фото: кадры из фильмов
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