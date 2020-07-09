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Власти потратят 43 млн рублей для удвоения тестирования в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Количество тестов на коронавирус увеличат в Новосибирской области почти в два раза, на это потребуется 43 миллиона рублей, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Мы продолжаем работу по наращиванию проведения лабораторных тестов по выявлению пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день средний показатель – порядка 4 тысячи тестов. Текущие цифры — порядка 150 анализов на 100 тысяч населения – позволяют нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для населения Новосибирской области», — сказал Хальзов.

Из резервного фонда правительства Новосибирской области 43 миллионов рублей на закупку пяти комплектов однотипного оборудования, которое позволит в автоматическом режиме делать анализы. Это позволит в два раза сможем увеличить возможности наших лабораторий.

Также важно отметить, что мы получили финансирование из резервного фонда Правительства РФ, которое было потрачено на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты. В частности, получено 33 аппарата ИВЛ, в настоящий момент ведется приемка еще 40 аппаратов. Также мы получили 299 кислородных концентраторов, 196 мониторов пациента, 885 увлажнителей, 470 шприцевых насосов и другое оборудование.

По данным оперативного штаба на утро 8 июля в регионе выявлен 6, 8 тысячи случай инфицирования СOVID-19, из них 107 за последние сутки. Выздоровело 207 человек за сутки. Всего в Новосибирской области провели 233 тысячи теста на коронавирус.

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