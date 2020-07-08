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Прокуратура проверит дискотеку на озере Ая в разгар пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Сотни человек собрались на популярной в Алтайском крае дискотеке в районе озера Ая, проигнорировав запрет массовых мероприятий. Прокуратура региона начала проверку.

В интернете в начале июля появилась видеозапись, на которой видно, что на дискотеке собрались сотни человек. По словам очевидцев, всего популярная дискотека накануне собрала около двух тысяч человек – все они были без масок и никакую социальную дистанцию не соблюдали.

Прокуратура выяснила, что аналогичное мероприятие хотят провести в Барнауле. Ведомство проверит соблюдение организаторами дискотеки санитарно-эпидемиологического законодательства. Результаты проверок находятся на контроле прокуратуры края и Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Число зараженных коронавирусом резко выросло в Алтайском крае, по данным на 7 июля, за сутки заразились 171 человек, на прошлой неделе таких случаев было 75 за сутки.

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