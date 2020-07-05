Представлена новая формула для перевода возраста собак в человеческий

Традиционная формула пересчета возраста собаки в «человеческий», когда годы пса умножают на семь, не работает, но его можно определить по генетическим меткам, выяснили американские биологи.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумали методику «эпигенетических часов», позволяющую определить возраст клетки, ткани или организма на основании считывания химических модификаций. Метод работал с человеком, и биологи решили проверить, накапливаются ли эпигенетические метки по мере старения и у других млекопитающих, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Systems.

Оказалось, что в ДНК собак по мере взросления тоже накапливаются эпигенетические метки, как и у человека, но классическая пропорция 1 к 7, которую используют ветеринары, не соответствует действительности.

В реальности собаки очень быстро стареют в первые четыре года жизни. К концу этого периода в их ДНК накапливается примерно столько же эпигенетических меток, как и в геноме 50-летнего человека. В следующие годы этот процесс резко замедляется, и к 14-му году жизни собаки обычно достигают такого же состояния, как люди в 70–75 лет.

«Если подумать, то в этом нет ничего удивительного. Как правило, девятимесячные собаки могут завести своих собственных щенков, чего нельзя сказать о пятилетних детях», — прокомментировал биолог Трей Идекер.

Исследование было проведено на ограниченном количестве людей и 105 собаках породы лабрадор. Ученые допускают, что не все породы собак стареют одинаково, и намерены проверить это.