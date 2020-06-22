«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает

Отдых в живописной Республике Алтай все большее интересует россиян, из-за пандемии не имеющих возможности уехать за границу. Официально ограничения на работу турбаз установлены до 2 июля. Однако отдохнуть в алтайских горах возможно. Но как именно и стоит ли торопиться?

Еще 11 июня в Горном Алтае разрешили работать туркомплексам с медицинской лицензией. Остальные турбазы (которых большинство) планировалось открыть 22 июня. Но из-за резкого прироста числа заразившихся коронавирусом ограничения продлены до 2 июля. По последним данным, в регионе с населением в 218 тысяч человек заболели 436, из них 178 выздоровели и выписаны.

Туристы едут

На въезде в регион на стационарном посту полиция проверяет автомобильный транспорт. Интересуются целью приезда. Тех, кто не называет конкретного места пребывания, просят вернуться назад, рассказывая о закрытых турбазах и гостиницах. Прибывшим на самолетах прямо в аэропорту сотрудники Роспотребнадзора выдают постановления о необходимой двухнедельной самоизоляции.

В то же время местные жители сообщают о машинах с номерами других регионов, а в магазинах можно увидеть приезжих людей, закупающих продукты в больших количествах.

«Их, конечно, в разы меньше, чем в предыдущие годы, но они есть. Какие-то "зеленые дома", некоторые турбазы все же гостей принимают как-то по договоренности, через знакомых», – рассказала одна из жительниц Турочакского района, традиционно популярного у туристов.

При этом, по словам местных, туристов среди покупателей можно отличить не только по транспорту, но по маскам на лицах. Бывает, что жители населенных пунктов, где не было заражений, вообще, не очень верят, что коронавирус есть. И меры профилактики соблюдают только те, кто обязан по работе. Например, только продавцы в магазинах.

Но куда едут эти туристы в масках, где живут, что едят и как отдыхают? Разберемся на примере Турочакского района.

Где здесь жить?

Самая главная достопримечательность района – Телецкое озеро. В былые годы Артыбаш и Иогач – поселки, расположенные на его берегу в северной части, буквально «кишели» народом. Сегодня пусто. Туристов очень мало, но они, все-таки, есть.

Размещаются гости на турбазах и в гостевых домах. Кто-то узнает о работающих базах через знакомых, кто-то через случайный прозвон, кто-то постоянный «проверенный» клиент, и поэтому его пускают.

Цены на размещение владельцы баз пока оставили на уровне прошлого сезона. В пределах 3 тысяч рублей можно снять отдельно стоящий благоустроенный домик или комнату в коттедже. Подешевле можно найти крохотный домик или номер в корпусе, где будет только кровать, с удобствами на улице.

Справок о состоянии здоровья при заселении не спрашивают. Маски носить не требуют, антисептики не предлагают. В том, что касается проживания — все как обычно.

Но вот точки общепита на территории баз и поблизости не работают. Для гостей только инфраструктура — мангальные площадки и беседки с обеденными столами.

Чем питаться?

Общепит по всей республике закрыт или работает исключительно навынос. Разрешено работать только тем кафе, которые имеют летнюю открытую веранду.

Так, например, из двух населенных пунктов у Телецкого озера работает кафе только в Артыбаше – «Баба Яга», расположенное почти в самом конце поселка, довольно далеко от озера.

Остальные кафе, даже те, у которых есть террасы, не открываются из-за отсутствия туристов, им просто невыгодно работать ради нескольких посетителей в день.

«В прошлом году, например, в это же время нам присесть некогда было – готовили, подавали, крутились как белки в колесе, а сейчас вот перед вами заехала пара на обед, и все. Совсем нет людей», – поделились работники «Бабы Яги».

Если нет личного транспорта для поездок в кафе, остается закупаться продуктами и готовить самостоятельно — если позволяют условия размещения. Поэтому лучше заранее искать для проживания домики и номера с мини-кухней.

Куда можно сходить?

Не работают рынки и сувенирные лавки. То есть повыбирать на память что-нибудь от местного ремесленничества не получится. Но экскурсионный отдых остается.

А еще работает зоопарк. Находится на окраине Артыбаша на территории турбазы «Эдельвейс». Взрослый билет стоит 300 рублей, для детей до 14 лет — 150 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

Казалось бы, какой может быть зоопарк в Горном Алтае... Косули, маралы да хорьки? Как ни удивительно, но есть и «серьезные» хищники – пума, медведь, тигр, пара львов. Часть животных привезли сюда из барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

Животных можно кормить – на кассе за 50 рублей приобрести для этого мешочек с морковью. Некоторых неопасных зверей можно гладить.

Особенно посетителям нравятся медведица Глаша, обожающая морковку. Кусочки кидают ей в специальный ящик, который она сама выдвигает и забирает лакомство.

Любит кушать с рук и осёл Моисей, но с ним нужно быть осторожней – может укусить. Известен этот осел и горестными криками, которыми будит всех обитателей зоопарка поздним вечером и ранним утром, а вместе с ними – еще половину села.

Несколько дней назад в соцсетях стало распространяться видео с волком, якобы сбежавшем из зоопарка. Его сняли жители из окна дома. Работники зоопарка уверили, что у них никто не сбегал, и добавили, что, судя по снимкам, волк – на самом деле большая собака, сбежавшая от хозяев.

Чем заняться?

Распространена на Телецком озере рыбалка. Правда, поймать рыбу самостоятельно не получится – нужно знать особые места. Местные жители охотно свозят на такую экскурсию. Стоить она будет не дешево — около 3 тысяч рублей с человека, зато можно поймать сига, хариуса или щуку.

Фото: © Sibnet.ru

Также можно покататься на квадроциклах или заказать конную экскурсию разной протяженности и длительности, от которых будет зависеть цена. В среднем часовая экскурсия на квадроцикле обойдется в 2,5 тысячи рублей за машину, на лошадях – порядка 450-500 рублей.

Прогулки на катерах

Туротрасль — практически единственный источник дохода для местного населения. Поэтому лодочники на свой страх и риск катают туристов по озеру.

Маршруты почти традиционные — с остановками на живописных водопадах. В этом году для посещения полностью закрыт знаменитый Корбу. Но на других популярных водопадах побывать можно.

До начала озера, в его южную часть, можно прокатиться за 3 тысячи рублей с человека. Длится такая экскурсия шесть часов, за это время можно увидеть практически все водопады Телецкого (кроме Корбу) побывать на обзорных площадках, откуда открываются потрясающие виды на озеро.

Есть варианты дешевле. Например, за 1,8 тысячи рублей пассажирам покажут такие водопады, как Киштэ, Аю-Чекпес, Чоодор и Эстюбэ. Займет эта экскурсия около трех с половиной.

Эстюбэ можно посетить в ходе обеих экскурсий — и за 3 тысячи, и за 1,8 тысячи рублей. Это, наверное, самый зрелищный водопад этих мест — и не только за счет мрачных нависающих скал, образующих ущелье.

Большое впечатление на туристов производит и крохотная ГЭС, построенная много лет назад. Она вырабатывает электроэнергию для находящейся неподалеку турбазы, но местные жители признаются, что ее едва хватает, чтобы вскипятить чайник.

На прогулочные катера берут небольшие компании по несколько человек, предпочтительно проживающих вместе туристов. Экскурсии проводятся по мере того, как набираются группы.

Коррективы может внести погода. На Телецком озере опасны даже небольшие волны, а при сильном ветре, как рассказывают водители катеров, волна накрывает судно полностью. Большинство судовладельцев – люди опытные, и, скорее, сами отменят прогулку, если есть риск.

Но поинтересоваться прогнозом погоды и наличием лицензии перед отправкой все же стоит. Мало ли. Бывает, что пытаются подзаработать и нелегальные частники...

Чего опасаться на Телецком?

Тем, кто поедет на машине со стороны Горно-Алтайска, стоит обращать внимание на дорогу и не разгоняться. Она сильно петляет, а еще богата на выбоины и ямы – трассу передали на федеральный уровень только в этом году, и серьезный ремонт здесь еще предстоит.



Известно, что в Горном Алтае практически нет комаров. Однако Телецкое озеро – исключение. Стоит запастись репеллентами. Много здесь и мошек, а еще клещей, которые переносят опасные болезни, включая клещевой энцефалит.

От клещей, как уверяет главный санитарный врач региона, лучше всего помогает «Гардекс» (стоит около 250 рублей). А еще перед отъездом лучше купить страховку на случай укуса – тогда иммуноглобулин в ближайшей больнице поставят бесплатно.

Таким образом, получается, что найти работающую базу можно. Организовать отдых — тоже. Ограничения касаются лишь возможности посещения ряда мест, питания и покупок. Красота и воздух Горного Алтая при этом доступны в полной мере.

Но с другой стороны, не совсем понятно, что будет в случае визита контролирующих органов. Сможет ли хозяин турбазы доказать, что все проживающие — его родственники, или придется экстренно отправляться домой с багажом не самых приятных впечатлений.