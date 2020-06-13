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Сергей Маковецкий: семь главных фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Yushenkov / CC BY-SA 3.0
Карьера Сергея Маковецкого в кино началась с военного фильма про разведчиков «Взять живым», тогда артисту было 23 года. За 40 лет Маковецкий снялся еще в восьми десятках фильмов и сериалов, и подтвердил свое мастерство множеством наград. Мы выбрали топ картин, которые получили признание и зрителей, и представителей киноискусства.
13 июня советскому и российскому актеру Сергею Маковецкому исполняется 62 года.

«Макаров»

Криминальная мелодрама, режиссер Владимир Хотиненко, 1993 год

Маковецкий в фильме сыграл талантливого поэта Макарова, которому не хватает в жизни только одного — чувства безопасности. По случаю он покупает пистолет Макарова. Холодный металл постепенно становится самой важной частью героя, вытесняя всё остальное из жизни.

Фото: © кадр из фильма

За фильм «Макаров» Сергей Маковецкий получил премию «Ника» в номинации «Актер». Также фильм был отмечен на кинофестивале «Окно в Европу». 

«Три истории»

Криминальная Комедия, режиссер Кира Муратова, 1997 год

Фильм состоит из трёх новелл, в основе сюжета которых — криминальные истории, не имеющие обычных логических мотивов. Убийцами в каждом случае становятся люди, на первый взгляд, совершенно на это не способные.

Фото: © кадр из фильма

Герой Маковецкова — скромный служащий Тихoмиров в первой истории «Котельная № 6». Он привозит шкаф в котельную к своему знакомому, работающему кочегаром, постоянно рассказывая ему о своей несносной соседке, которая не дает ему житья.

Фильм получил множество престижных наград, в частности, получил специальный приз на «Кинотавре», а Маковецкий отметился как лучший актер на кинофестивале русских фильмов. 

«Ключ от спальни»

Комедия, режиссер Эльдар Рязанов, 2003 год

Сюжет фильма закручивается вокруг любовного треугольника. В Аглаю влюблён профессор-орнитолог Марусин, но она не отвечает ему взаимностью. Аглая замужем за артиллеристом и имеет богатого любовника. Муж не догадывается о её измене. И вот, в какой-то момент любовники теряют осторожность.

Вместе с Маковецким, который исполнил роль поэта-декадента, в комедии Рязанова снялись Николай Фаменко и Сергей Безруков. Маковецкий вновь получил премию «Ника», на этот раз была отмечена его лучшая роль второго плана за фильм. 

«72 метра»

Фильм-катастрофа, Владимир Хотиненко, 2004 год

В центре сюжета история экипажа подводной лодки «Славянка». Главные герои ВМФ капитан-лейтенанты Петр Орлов и Иван Муравьв, бывшие друзья, рассорившиеся из-за любви к одной девушке. Товарищи оказываются вместе на подлодке, выполняя учебное задание. Когда происходит трагедия, им приходится объединиться. Важную роль в фильме играет герой Маковецкого — гражданского врача, который тоже оказался членом экипажа.

Вместе с Маковецким в фильме-катастрофе снялись Марат Башаров и Дмитрий Ульянов. Второстепенные роли в фильме исполнили Чулпан Хаматова, Владислав Галкин, Сергей Гармаш. Фильм стал победителем премии «Золотой орел». 

«12»

Психологический триллер, режиссер Никита Михалков, 2007 год

В центре сюжета — обсуждение двенадцатью присяжными заседателями уголовного дела об убийстве чеченским юношей своего приёмного отца. Герои фильма размышляют о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде.

Фото: © кадр из фильма

Маковецкий сыграл в фильме одного из присяжных, учёного-физика, представителя иностранной фирмы (в прошлом — сотрудник НИИ). Он основной протагонист фильма, инициатор раскола. 

Вместе с ним в картине снялись Никита Михалков, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, Алексей Петренко, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов. Фильм был представлен на «Оскар», а Маковецкий, вместе с другими главными героями получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль. 

«Поп»

Исторический фильм, Владимир Хотиненко, 2009 год

Фильм рассказывает об одной из малоизученных страниц истории Великой Отечественной войны — деятельности Псковской православной миссии. С августа 1941 по февраль 1944 года священники из Прибалтики возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях от Пскова до Ленинграда. В «Попе» показан отец Александр Ионин, который на фоне войны возвращал народу веру.

Фото: © кадр из фильма

Маковецкому, исполнившему роль отца Александра Ионина, был присвоен Орден святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского III степени. 

«Грозный»

Исторический телесериал, режиссер Алексей Андрианов, 2021 год

Сериал «Грозный» еще находится в производстве, выпустить на телеэкраны его планируют в 2021 году. Проектом занимается та же команда, которая прежде сняла для телеканала «Россия 1» сериалы «София» и «Годунов». Потому в успехе картины сомневаться не приходится.

Роль Ивана Грозного сыграют два актера, в роли молодого царя выступит Александр Яценко, а основная партия досталась Сергею Маковецкому.

   
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Drronum

Вам рекомендую КНДР - замечательная страна! Там уже давно сбылося все, о чем вы так мечтаете!

Удавиков

Судя по словам Путина теперь точно заживём, оказывается всё дело во внесённых поправках и с одобрения...

Drronum

Огорчу вас, я давно не подросток. И постарше вас... Ваши попытки унизить всех , кто имеет другие политические...

Митрич62

Во дедулю колбасит,он то сам понял,что сказал.

all busy

Путин объяснил ? А ему никто не объяснил ?