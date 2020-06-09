Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье

Полиция переквалифицировала статью по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова на более тяжкую, сообщает ГУ МВД по Москве.

«Пострадавший в результате ДТП водитель отечественного автомобиля был доставлен в медицинское учреждение, где в последствии скончался. Учитывая данные обстоятельства, уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на пункт "а" части 4 указанной статьи», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Теперь дело переквалифицировано по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящемся в нетрезвом состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник в центре Москвы. Ефремов на «Джипе» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого находился 57-летний мужчина. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее пострадавший скончался. Ефремов в момент ДТП был сильно пьян.